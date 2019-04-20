فيديو.. طفل يُفجر بالوعة بالألعاب النارية

المواطن - متابعة

استخدم طفل صغير الألعاب النارية بطريقة مروعة، تسببت في انفجار بالوعة وتصاعد الأدخنة منها وتدمير أحد الطرق.

وظهر الصبي يتباهى بالألعاب النارية في يده ويتقدم بها نحو بالوعة، ثم وضع إحداها داخلها، ليتفاجأ بانفجار ضخم اهتز له الشارع.

انتشر الدخان في كل مكان وركض الصبي بعيداً، وبعد هدوء الأدخنة المنبعثة تفاجأ الصبي بأنه تسبب في تفكك البلاطات المحيطة بالبالوعة بسبب قوة الانفجار.

التقط مقطع الفيديو بمدينة صينية، وركض الصبي ثم تجمع المارة لمشاهدة ما حدث.