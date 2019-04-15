فيديو.. لحظة انهيار برج كاتدرائية نوتردام التاريخي في باريس بسبب الحريق

المواطن - متابعة

أظهرت مقاطع مصورة انهيار البرج الرئيسي وسقف كاتدرائية نوتردام التاريخية في باريس بالكامل، في واحد من أسوأ الحرائق التي تطال معالم تاريخية فرنسية.

وأفادت عناصر الإطفاء أن الحريق اندلع في الطبقة العليا من الكاتدرائية، مع تعذر تحديد مدى خطورته حتى الآن، فيما قال المتحدث باسم الكاتدرائية إنه اندلع قرابة الساعة 16:50 بتوقيت غرينتش.

وذكر شاهد من “رويترز” أنه أمكن رؤية الدخان وهو يتصاعد من قمة الكاتدرائية التي ترجع للعصور الوسطى، كما انتشرت ألسنة اللهب بجانب برجي الكاتدرائية.



وأضافت إدارة الإطفاء أن عملية كبرى جارية لاحتواء الحريق، بينما قال متحدث باسم بلدية المدينة على تويتر إنه يجري إخلاء المنطقة.

وهرعت قوات الشرطة والإطفاء إلى مكان الحادث، فيما طلبت الشرطة أيضاً عبر موقع “تويتر” من الأفراد الابتعاد من محيط الكاتدرائية.