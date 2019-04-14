قاد مركبته وإطارتها مكلبشة في مكة المكرمة فنال جزاءه

المواطن - مكة المكرمة
قبض مرور منطقة مكة المكرمة، اليوم الأحد، على قائد المركبة الذي كان يقودها وفي أحد إطاراتها كلبشة تابعة للشركة المشغلة لمواقف أمانة العاصمة المقدسة.
وأكد المرور أنه تمت إحالة قائد المركبة المُخالف إلى الجهات المختصة.
وأظهر مقطع فيديو سيارة تسير في أحد الشوارع الرئيسة بمكة المكرمة وفي أحد إطاراتها “كلبشة” لم تُنزع.
وكادت هذه الفعلة أن تتسبب في كارثة خاصةً لو تعطلت عجلة السيارة أثناء سيرها.
2 مشاراكات
مواطن ولكن
تلاقيه مسكين مايقدر يدفع الغرامه الله يفرجها على خلقه وماندري وش هو الدافع الي خلاه يصلح كذا
وج
الشركة هذي طغت على الناس وسلبتهم موقف يعمل بها ناس ظلمة ومايحافون الله وانا تضررت منهم شخصياً حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم