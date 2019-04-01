قبل أيام من إيداع الدعم.. حساب المواطن يوضح حالات الآيبان البنكية

المواطن - الرياض

تفاعل برنامج حساب المواطن مع سؤال مستفيد بشأن حالات البنكية، وذلك قبل أيام قليلة من إيداع الدعم للدفعة الـ 17 والتي سيتم إيداعها في حسابات المستفيدين يوم 10 من شهر أبريل الجاري.

وأوضح برنامج حساب المواطن المقصود بحالات “جديد”، و”تحت التدقيق”، و”صحيح”، و”غير صحيح” لحسابات الآيبان البنكية المدخلة من خلال البوابة الإلكترونية.

حالات الآيبان

وأضح حساب المواطن ، أن المقصود بالحالة “جديد”، أن الآيبان البنكي المدخَل لم يتم التحقق منه حتى الآن.

أما المقصود بحالة “تحت التدقيق” فتعني أن المستفيد قام بإدخال معلومات الآيبان البنكي وبدأت عملية التحقق لمطابقة الحساب البنكي مع بيانات هوية المستفيد الرئيسي.

وأشار البرنامج إلى أن المقصود بحالة “صحيح” تعني أنه تم التحقق من الآيبان وأصبح مطابقاً لهوية المستفيد، أما المقصود بحالة “غير صحيح” فتعني أنه تم التحقق من الآيبان البنكي ولم يطابِق هوية المستفيد الرئيسي.

شروط الأهلية

يذكر أنه لم يتبق سوى 9 أيام فقط على صرف الدفعة رقم 17 من حساب المواطن والمقررة 10 أبريل الذي يوافق يوم الأربعاء.

ويشترط حساب المواطن لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

كما يشترط حساب المواطن عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.