كيف ردت وزارة العمل على سيل الاستفسارات عن المساعدة المقطوعة ؟

المواطن - الرياض

أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أنه لا يوجد موعد محدد لصرف المساعدة المقطوعة داعية المستفيدين للانتظار حتى يتم الصرف .

وقابل حساب خدمة العملاء في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية سيل الأسئلة عن موعد صرف المساعدة المقطوعة: برسالة واحدة جاء فيها : عزيزي المستفيد : لا يوجد وقت محدد لصرف المساعدة المقطوعة يرجى الانتظار لحين الصرف ، شاكرين تواصلك .

وكان عدد كبير من مستفيدي المساعدة المقطوعة اشتكوا تأخر إيداع مبالغ الدعم منذ شهرين دون توضيح من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

وناشد عدد من قوائم انتظار المساعدة المقطوعة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية باستمرار إيداع المبالغ كما هي في السابق مؤكدين أنهم بأمس الحاجة لتلك المبالغ لسد احتياجاتهم وسداد ديونهم وقضاء حوائجهم.

والمساعدة المقطوعة هي مساعدة مالية تهدف لتحسين الظروف المعيشية لمن دخلهم محدود سواء المشمولين بمعاشات الضمان الاجتماعي أو من غيرهم حتى ولو كانوا على رأس العمل أو لديهم دخل شهري ضعيف من التقاعد أو خلافه تمنعهم من الحصول على معاشات الضمان الاجتماعي على ألا يتجاوز مقدار المساعدة مبلغ ثلاثين ألف ريال لكل حالة حسب الضوابط المحددة لكل برنامج.