ماذا تعرف عن شرط المهر للحصول على دعم سند محمد بن سلمان ؟

المواطن - الرياض

اشترط برنامج سند محمد بن سلمان عدة شروط منها مقدار المهر في الزواج، للحصول على الدعم ضمن مبادرة سند للزواج.

ومن أهم شروط التسجيل في برنامج سند محمد بن سلمان للحصول على الدعم ألا يزيد المهر عن 50 ألف ريال.

أهداف سند محمد بن سلمان

يهدف برنامج سند محمد بن سلمان، الذي أطلقه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى تلمس احتياجات فئات متنوعة من المجتمع لتحقيق الحياة الكريمة والاستقرار.

ويقدم البرنامج مبادرات تنموية واجتماعية توفر المساندة من خلال الدعم المادي والمعرفي في إطار عملي واضح وآليات محددة عبر منصة تقنية تشمل جميع خدمات البرنامج وتكفل الوصول إلى فئات المجتمع المختلفة”.

طريقة وخطوات التسجيل

ونشر برنامج سند محمد بن سلمان في وقت سابق، تغريدة جديدة أوضح من خلالها طريقة التسجيل في أولى المبادرات للاستفادة من البرنامج.

وأوضح البرنامج، أنه يمكن التسجيل للاستفادة من أولى المبادرات من خلال الرابط التالي (هنا).

ويتم ذلك من خلال الخطوات التالية:

– زيارة الموقع الإلكتروني لبرنامج سند محمد بن سلمان.

– اختيار صفحة مبادرة سند الزواج.

– التأكد من مطابقة المتقدم للشروط والمعايير.

– إنشاء حساب وإدخال البيانات.

– اجتياز دورة الوعي المالي.

– انتظار رسالة اعتماد الطلب.

فكرة البرنامج

ويقوم البرنامج على فكرة توحيد جهود العمل غير الربحي المختص بالمساندة المادية للفئات الاجتماعية الأكثر احتياجاً لإيجاد نوع من التوازن بين فئاته، من خلال مبادرات فعالة تهدف إلى تقديم العون المباشر وتضع في الوقت نفسه التحولات الاقتصادية والطموحات المستقبلية بعين الاعتبار حتى تصنع أثراً مستداماً وأقوى في الرسالة.