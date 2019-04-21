مكافحة المخدرات تعلن فتح باب القبول للرتب العسكرية.. هنا رابط التقديم

المواطن - الرياض

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل للمديرية العامة لمكافحة المخدرات للرتب العسكرية: (وكيل رقيب، عريف، جندي أول، جندي) رجال، ولرتبة (جندي) نساء للتعيين عليها في جميع مناطق المملكة.

وأوضحت الإدارة أنه سيتم استقبال طلبات القبول خلال الفترة من يوم الأحد 16/ 8 / 1440 هـ الساعة 10 صباحاً إلى الخميس 20 / 8 / 1440 هـ الساعة 10 صباحاً وفق الشروط والمؤهلات التالية:

ومن ضمن شروط الالتحاق أن يكون المتقدم / المتقدمة سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خدمة الدولة خارج المملكة.

– أن يكون المتقدم / المتقدمة حسن السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ولم يسبق له التعيين على وظيفة مدنية أو وظائف خاضعة لنظام الخدمة العسكرية ولا يكون مطروداً من إحدى الكليات أو المعاهد العسكرية.

– أن تكون الهوية الوطنية سارية المفعول أثناء التقديم وألا يقل عمر المتقدم عن 17عاماً ولا يزيد عن 30عاماً حسب الهوية الوطنية وقت تقديم الطلب.

– بالنسبة للعنصر النسائي ألا يقل عمر المتقدمة عن 21عاماً، ولا يزيد عن 35 عاماً حسب الهوية الوطنية وقت تقديم الطلب

6. أن يجتاز المتقدم / المتقدمة الفحص الطبي والمقابلة الشخصية واختبار اللياقة وكافة مراحل القبول بنجاح.

– ألا يقل طول المتقدم عن (168) سم، وأن يتناسب الطول مع الوزن حسب اللائحة الطبية وبالنسبة للعنصر النسائي ألا يقل طول المتقدمة عن (160) سم، وأن يتناسب الطول مع الوزن حسب اللائحة الطبية.

– وألا يكون متزوجاً من غير سعودية، ولا تكون المتقدمة متزوجة من غير سعودي وأن يكون المتقدم حاصلاً على المؤهل المطلوب للرتبة التي تقدم عليها وبحسب الشروط وستمنح له الرتبة بعد اجتياز الدورة التأهيلية كما هو موضح لكل وظيفة.

بالنسبة للعنصر النسائي لا يقل المؤهل العلمي عن شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

وللمزيد من التفاصيل والتقديم من خلال الرابط التالي : (هنا).