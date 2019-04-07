مهلة في السودان حتى منتصف اليوم .. ماذا سيحدث؟

المواطن - متابعة

تزايدت آمال المتظاهرين في السودان بانحياز الجيش لهم بعد الموقف التاريخي الذي أصدره الجيش الجزائري والذي انحاز فيه إلى مطالب المتظاهرين على حساب الرئيس بوتفليقة.

ورفعت استقالة بوتفليقة سقف طموح وآمال المتظاهرين في السودان في أن ينحاز الجيش لهم ولأول مرة شهدت الخرطوم مظاهرات قرب مقار القوات المسلحة تطالب الجيش بدعم المتظاهرين ضد نظام البشير.

وشهد يوم أمس مظاهرات حاشدة عرفت بمظاهرات 6 أبريل وهي تستلهم فكرتها من مظاهرات شبيهة قادتها حركة معارضة في مصر في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك.

ونشرت وسائل إعلام معارضة في السودان بياناً منسوباً لبعض أفراد القوات المسلحة يطالبون فيه القيادات الكبرى بالانحياز للشعب.

وأمهل البيان المتداول الجيشَ في السودان حتى منتصف اليوم الأحد لإعلان انحيازه إلى صفوف المتظاهرين.

ووجه البيان التحية لمظاهرات أهل السودان داعياً بالرحمة للشهداء.

وقال البيان المنسوب لعدد من أفراد القوات المسلحة في السودان: تعاهدنا منذ اليوم الأول لحراك الشعب بأن نكون في مقدمة الركب ولكن انتظرنا حتى تنضج الثمرة لتُقطَف، ولم يكن إخوانكم في قوات الشعب المسلحة في معزل عن هذا الحراك النبيل بل كانوا ضباطاً وصفاً وجنوداً بينكم بلباسهم المدني يهتفون معكم وتهتفون معهم ويحملونكم وتحملونهم على الأعناق، متربصين أن يكسروا القيد ويزيلوا الغشاوة عن أعين بعضهم بعضاً.

وطالب البيان من رئاسة الأركان المشتركة أن تحزم أمرها وتحمل هذه المسؤولية ووفاء القسم الذي أدوه لحماية هذا الشعب والانحياز له وإصدار التعليمات بإعلان حالة الطوارئ الحقيقية التي تسير فيها القوات المسلحة عجلة البلاد، وكذلك إعلان التزامها فوراً بتنفيذ إعلان الحرية والتغيير، وذلك في فترة لا تتعدى الساعة الثالثة من ظهر يوم الأحد الموافق 7 /4 /2019.

وتابع البيان: وإن لم توضح رئاسة الأركان المشتركة موقفها عندئذ فسوف يخرج شرفاء القوات المسلحة، ضباطاً وضباطَ صف وجنوداً، بزيهم الرسمي يقفون في صف الشعب حتى سقوط النظام.

ودعا البيان أفراد القوات المسلحة المؤيدين له بالتواجد في الزمان والمكان أمام القيادة العامة للقوات المسلحة في السودان اليوم.