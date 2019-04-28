موعد إيداع الدفعة الثانية من سند الزواج

المواطن - الرياض

يترقب الكثير من المواطنين إيداع الدفعة الثانية من عطاء مبادرة سند الزواج إحدى مبادرات برنامج سند محمد بن سلمان.

وتمنى الكثير من المواطنين لو أن يتم الإيداع قبل بداية الشهر نظرا لما يشكله من ضغط على ميزانية الأسرة ولمساعدة الأسر على تلبية حاجاتها خصوصًا حديثي الزواج من الشباب.

موقف الدفعة الثانية

وكان برنامج سند محمد بن سلمان قد كشف قبل أيام عن موقف الدفعات الأربع من مبادرة الزواج والتي تم إيداع واحدة منها مطلع الشهر الجاري.

وقال سند محمد بن سلمان إن الدفعة الأولى تم إيداعها، أما الدفعة الثانية فإن العطاء قيد الإجراء في حين يتم التحقق من الحسابات البنكية بالنسبة للمستفيدين من الدفعة الثالثة.

وأشار برنامج سند محمد بن سلمان إلى أنه لا يزال التسجيل متاحاً في الدفعة الرابعة من مبادرة سند الزواج.

ويعني ذلك أن عطاء الدفعة الثانية من مبادرة سند الزواج سيتم إيداعه قريبًا فيما يرجح البعض أن يتم مع بداية شهر مايو المقبل.

التسجيل مستمر في سند الزواج

تتواصل عملية التسجيل في مبادرة سند الزواج أولى مبادرات برنامج سند محمد بن سلمان، فيما يترقب الآلاف إيداع الدفعة الثانية من العطاء.

ويتطلب الحصول على دعم سند الزواج ثلاث خطوات هي: التسجيل في البرنامج، انطباق الشروط على المستفيد، إنهاء دورة الوعي المالي.

شروط أهلية سند الزواج :

وحرصًا على تحقيق وتعظيم الأثر ومساندة الفئة المستهدفة، فإن آلية اختيار المستحقين على النحو التالي:

أن يكون الزوج والزوجة سعوديي الجنسية.

أن يكون عمر الزوج ما بين (21 – 40) سنة وللزوجة ما بين (18- 40) سنة.

أن يكون الزواج الأول للرجل.

أن يكون المتقدم حاصلاً على الثانوية العامة كحد أدنى.

ألا يكون قد مضى على عقد الزواج أكثر من سنة من تاريخ التقديم.

ألا يتجاوز الدخل الشهري عن 4000 ريال.

ألا يزيد المهر على 50 ألف ريال.

إتمام دورة الوعي المالي وتحقيق درجة لا تقل عن 60%

أولوية لأبناء شهداء الواجب والأيتام وذوي الهمم من الاحتياجات الخاصة.