ننام مطمئنين ونحيا هانئين.. شكرًا رجال أمننا البواسل على دحر إرهابيي الزلفي

المواطن ـ علي مدخلي

لاقت الإنجازات الكبيرة التي حققها رجال أمننا البواسل، ونجاحهم وشجاعتهم في مواجهة فئة البغي والضلال التي حاولت تنفيذ هجوم إرهابي يستهدف مركز مباحث الزلفي، تفاعلًا كبيرًا بين المواطنين والمقيمين الذين أبدوا فخرهم الكبير بما قدمه هؤلاء الأبطال من تضحيات في ردع هذه الفئة.

واستدل الشيخ الدكتور عائض القرني بأية من القرآن الكريم : {رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا} شكرًا رجال أمننا الأبطال البواسل لمواقفهم المُشرّفة دائمًا في حماية الدين والوطن، اللهم ثبّت أقدامهم، واجعل النصر حليفهم، واجعل الدائرة على أعدائهم، اللهم احفظ ديننا ووطننا، وأدم علينا سلامتنا وأمننا.

أما الدكتور هاشم عبده هاشم رئيس تحرير عكاظ الأسبق فعلق بالقول: قاتل الله الإجرام والمجرمين.. وحرس هذه البلاد وحماها ضد كل من يريدون بها شرًّا. فقد كشفت حادثة الزلفي وما وقع قبلها في المنطقة الشرقية أن هذا النوع من الجرائم لم يستأصل بعد وأن علينا أن نظل مفتوحي الأعين لمواجهة القتلة بالمزيد من اليقظة والحذر.

من جهته أكد الإعلامي مفرح الشقيقي أنه كلما حاول الإرهاب أن يطلّ برأسه قطعناه والسعودية أكبر من أحلامهم السوداء للوطن ربّ يحميه ورجال تفتديه تحية لكل رجل أمن سعودي يثبت دائمًا أنهم الدرع العصيّ على الاختراق.

وقال علي العنزي: جنودنا الأبطال لكم شرف عظيم وجهاد كبير يكتب لكم الأجر فأنتم في الذروة العليا من الرجال اليوم، وأسأل الله أن يجمع لكم النصر والأجر نحن نحبكم ونفتخر بكم ونعتز والرجال والنساء كلهم يدعون لكم فأنتم أهلنا وفخرنا ورجالنا وأسودنا الذين بهم نفتخر وبهم.

أما عبدالله البندر فعلق بقوله: ننام مطمئنين.. ونحيا هانئين.. لأنك بعون الله تحمينا.. وجودك بيننا هو اطمئنان لنا.. وعملك هو وسام فخر على صدورنا.. نقدر جهدك.. وتضحياتك.. وسهرك على أمننا.. وندعو الله ليل نهار أن يحميك وينصرك ويؤجرك على ما تقوم به.. شكرًا رجل أمننا.

في سياق متصل، غرد ممدوح الرفيد بالقول: كعادة رجال الأمن البواسل في تصديهم لأي عمل إرهابي يستهدف المملكة، وامتدادًا لبطولاتهم وتضحياتهم وذودهم عن أمن الوطن تصدوا لمجموعة من الإرهابيين في الزلفي بعد محاولتهم استهداف مبنى المباحث وأردوهم قتلى ليكونوا عبرةً لغيرهم.