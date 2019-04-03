هل يستحق من تنطبق عليهم الشروط الدعم المالي من سند محمد بن سلمان ؟

المواطن - الرياض

تساءل مواطنون بشأن هل يستحق جميع من تنطبق عليهم شروط الاستحقاق واجتازوا دورة الوعي المالي الدعم المالي من برنامج سند محمد بن سلمان؟

وبحسب ما ذكر برنامج سند محمد بن سلمان ضمن إجابته على الأسئلة الشائعة، فإن التقديم والقبول في البرنامج أو أي من مبادراته لا يعني ضمان استحقاق العطاء، ويقوم البرنامج بدراسة الطلبات والتأكد من صحة البيانات ومن ثم عرضها على لجنة التقييم، وسيتم إقرار قوائم المستفيدين بناءً على الخطة المعتمدة بهدف تحقيق الأثر.

صرف العطاء الأول لمستفيدي سند الزواج

وكان برنامج سند محمد بن سلمان قد أعلن الاثنين الماضي أنه تم صرف العطاء للمتقدمين على مبادرة سند الزواج للدفعة الأولى.

وتعتمد فكرة برنامج سند محمد بن سلمان على توحيد جهود العمل غير الربحي المختص بالمساندة المادية للفئات الاجتماعية الأكثر احتياجًا لإيجاد نوع من التوازن بين فئاته، من خلال مبادرات فعالة تهدف إلى تقديم العون المباشر وتضع في الوقت نفسه التحولات الاقتصادية والطموحات المستقبلية بعين الاعتبار حتى تصنع أثرًا مستدامًا وأقوى في الرسالة.

خطوات التسجيل في سند محمد بن سلمان

ونشر برنامج سند محمد بن سلمان في وقت سابق، تغريدة جديدة أوضح من خلالها طريقة التسجيل في أولى المبادرات للاستفادة من البرنامج.

وأوضح البرنامج، أنه يمكن التسجيل للاستفادة من أولى المبادرات من خلال الرابط التالي (هنا).

ويتم ذلك من خلال الخطوات التالية:

– زيارة الموقع الإلكتروني لبرنامج سند محمد بن سلمان.

– اختيار صفحة مبادرة سند الزواج.

– التأكد من مطابقة المتقدم للشروط والمعايير.

– إنشاء حساب وإدخال البيانات.

– اجتياز دورة الوعي المالي.

– انتظار رسالة اعتماد الطلب.