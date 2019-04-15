هنا.. رابط الاستعلام عن 14.232 منتجاً سكنياً وتمويلياً

المواطن - الرياض

أعلنت وزارة الإسكان، خلال ملتقى سكني الربعي 2019 اليوم الاثنين، أن 14.232 مواطناً استفادوا من خيارات سكني خلال شهر مارس الماضي.

وقالت الإسكان، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “نُبارك لـ14,232 من أهالينا المسجلين في قوائم وزارة الإسكان والصندوق العقاري الذين استفادوا من خيارات سكني خلال شهر مارس الماضي.

وأضافت الوزارة أنه يمكن الاطلاع على بيانات المستفيدين من خلال الرابط (اضغط هنا).