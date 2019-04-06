هنا رابط التسجيل في حملة الراجحي الخيرية للحج

المواطن - الرياض

أعلنت حملة الراجحي الخيرية للحج بدء استقبال طلبات الحج لهذا العام 1440هـ من اليوم الأحد 2/ 8/ 1440هـ.

وأوضحت الحملة أنه يتم استقبال الطلبات من خلال الجهات الخيرية المعتمدة، ويمكن الوصول لبيانات الجهات في مختلف مناطق المملكة من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي: http://alrajhihaj.com/Coordinators

وحذرت إدارة حملة الراجحي للحج من التعامل مع أي جهة أو شخص يشترط رسوم مالية لتقديم أي خدمة تخص أعمال الحملة.