هنا رابط التسجيل في حملة الراجحي الخيرية للحج

المواطن - الرياض
أعلنت حملة الراجحي الخيرية للحج بدء استقبال طلبات الحج لهذا العام 1440هـ من اليوم الأحد 2/ 8/ 1440هـ.
وأوضحت الحملة أنه يتم استقبال الطلبات من خلال الجهات الخيرية المعتمدة، ويمكن الوصول لبيانات الجهات في مختلف مناطق المملكة من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي: http://alrajhihaj.com/Coordinators
وحذرت إدارة حملة الراجحي للحج من التعامل مع أي جهة أو شخص يشترط رسوم مالية لتقديم أي خدمة تخص أعمال الحملة.
تعليق واحد
عبدالرحيم صالح موسى الصومعي
السلام عليكم اريد ان أودي مناسك الحج في حمله الراجحي الخيريه