وفاة الطالب الحكمي بعد ساعات من رحيل والده بحادث مروع بصامطة

المواطن - علي شيبان - جازان

شيعت قرية الحنيني غرب محافظة صامطة بجازان جنازة الطالب علي محمد عبده الحكمي أحد طلاب الصف الرابع الابتدائي بابتدائية ومتوسطة البيسري التابعة لمكتب تعليم صامطة بعد صلاة عصر أمس الخميس بمقبرة الحنيني، وذلك بحضور ومشاركة من مدير مكتب تعليم صامطة الأستاذ عبدالرزاق بن محمد الصميلي وعدد من المشرفين التربويين والقيادة التعليمية ومعلمي وزملاء الطالب وجموع غفيرة من مشايخ القبائل والمواطنين.

ونقل”الصميلي” تعازي مدير عام تعليم جازان الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس سائلاً الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يُسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

يذكر أن والد الطالب تعرض لحادث مروري، بعد دوار الجرادية المؤدي إلى صامطة الساعة الثانية بعد صلاة الظهر يوم الأربعاء الماضي، وكان الطالب أحد الركاب مع والده وقد نتج عن الحادث وفاة والد الطالب على الفور وإصابة الطالب علي محمد حكمي بإصابات بلغية أدخل على إثرها العناية المركزة حيث توفي صباح الخميس.