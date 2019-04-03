3 تواريخ مهمة في التقويم الدراسي بعد تعديله

المواطن - واس

وجه وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ بأن تكون عودة المعلمين والمعلمات إلى مدارسهم مرتبطة بعودة الطلاب إلى مقاعدهم الدراسية مع بداية العام الدراسي القادم، والتعديل على قرار عودتهم السابق ليصبح بعد عيد الأضحى المبارك بإذن الله، داعيًا إلى مراعاة الجوانب الداعمة والمحفزة للمعلم لاستقبال سنة دراسية جديدة مليئة بالتفاؤل والعمل الجاد بما في ذلك إدراك مقومات الرضا الوظيفي للأداء الميداني الفاعل .

17 / 12 / 1440هـ

ووفقًا لتوجيه وزير التعليم فقد جرى تعديل الفقرة رقم (13) من التقويم الدراسي بحيث تكون عودة منسوبي المعاهد والمدارس والمراكز في جميع مراحل التعليم العام عدا المعلمين الممارسين للتدريس في 17 / 12 / 1440هـ الموافق 18/8/2019م مع مراعاة أن يكون لكل مدرسة ضابط اتصال يتم التواصل معه عند الحاجة وتزود الجهات المعنية في إدارات التعليم بأسمائهم وأرقام هواتفهم وبريدهم الإلكتروني.

24 / 12 / 1440هـ

كما تم تعديل الفقرة رقم (15) بحيث تكون عودة المعلمين الممارسين للتدريس في جميع المراحل الدراسية للعام الدراسي 1441 / 1442هـ يوم الأحد 24 / 12 / 1440هـ الموافق 25 / 8 / 2019م.

2 / 1 / 1441هـ

كذلك تم تعديل الفقرة (16) بحيث تكون عودة المعلمين والمعلمات المبادرين بتنفيذ الندب لسد العجز يوم الأحد 2 / 1 / 1441هـ الموافق 1 / 9 / 2019م.

كما جرى تعديل إجازة شاغلي الوظائف التعليمية والإدارية غير المدرسية لتكون الإجازة السنوية للفئتين الثالثة والرابعة ابتداءً من نهاية دوام يوم الاثنين 8 / 9 / 1440هـ الموافق 13 / 5 / 2019م وتكون عودتهم يوم الأحد 17 / 12 / 1440هـ الموافق 18 / 8 / 2019 م.

وأكد البيان أنه عدا ما ورد من تعديل من خلاله يستمر العمل بما ورد في تعميم التقويم الدراسي التفصيلي للعام الدراسي 1439 / 1440هـ رقم 142658 الصادر في 27 / 10 / 1439هـ.

مراعاة الجوانب الداعمة

وشدّد معالي وزير التعليم على أن مراعاة الجوانب الداعمة والمحفزة للمعلم لاستقبال سنة دراسية جديدة مليئة بالتفاؤل والعمل الجاد يعد أحد أبرز الأهداف التي تسعى الوزارة لتحقيقها لاكتمال عمل المنظومة التعليمية بشكل ينعكس على مستوى الرضا العام عن المدرسة والطالب وكذلك البيت كشريك أساس ومسهم في بلورة الأهداف والنتائج.

وربط معاليه بين المعلم وأهمية أن تكون البيئة التي يعمل في إطارها بيئة جاذبة، وقادرة على الاحتواء المعنوي والنفسي لأداء رسالته، مشيداً بما يبذلونه من جهود قد تتجاوز نصابهم اليومي من الحصص إلى الإشراف على أنشطة لا صفية، والعمل ضمن الفرق المعنية بإدارة أعمال أندية الحي والأندية الموسمية وغيرها من الأنشطة التي يقومون بها.