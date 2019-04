6 معلومات عن يوم الأرض والكارثة خلف إعلانه!

المواطن - الرياض

استقبل العالم اليوم الاثنين 22 إبريل يوم الأرض، وهو يستهدف نشر الوعي والاهتمام بالبيئة الطبيعية لكوكب الأرض.

وتسلط “المواطن” فيما يلي الضوء على أبرز 6 معلومات عن يوم الأرض وسبب تأسيسه.

1- يوم الأرض أسسه السيناتور الأميركي غايلورد نيلسون كيوم بيئي تثقيفي عُقد لأول مرة في 22 إبريل 1970.

2- يحتفل في يوم الأرض سنويًّا أكثر من 175 دولة، وبعض البلاد تحتفل به على مدار أسبوع كامل.

3- يمثل يوم الأرض 22 إبريل فصل الربيع في نصف الكرة الأرضية الشمالي وفصل الخريف في نصف الكرة الأرضية الجنوبي.

4- السبب وراء يوم الأرض جاء استجابةً لتسرب النفط الذي حدث في عام 1969 قبالة ساحل كاليفورنيا، حيث تسبب انسكاب أكثر من 3 ملايين جالون من النفط في قتل أكثر من 10، 000 من الطيور البحرية والدلافين والفقمات وأُسُود البحر.

5- يهدف الاحتفال السنوي الخاص بـ يوم الأرض إلى زيادة الوعي بالقضايا البيئية، مع عقد مناسبات في جميع أنحاء العالم تشجع إعادة التدوير، والحد من التلوث والعناية بكوكب الأرض.

6- تزامن يوم الأرض 2010 مع المؤتمر العالمي لتغير المناخ وحقوق كوكب الأرض بالإنجليزية: The World People’s Conference on Climate Change and the Rights of Mother Earth الذي عقد في كوتشابامبا بوليفيا، وكذلك مع السنة الدولية للتنوع البيولوجي بالإنجليزية: International Year of Biodiversity أو IYB.