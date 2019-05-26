آل الشيخ مُهنئًا الزمالك : موسم جميل وإدارة لم تضلل جمهورها

المواطن - مروة نبيل

حرص تركي آل الشيخ رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، مالك نادي بيراميدز على تهنئة الزمالك بعد تتويجه بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية، مُشيدًا في الوقت ذاته بمجلس إدارة القلعة البيضاء.

وكتب تركي آل الشيخ عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “مبروك الزمالك البطولة فريق كبير وموسم جميل وإدارة مستقرة، شابوه أمير مرتضى”.

وواصل آل الشيخ إشادته بإدارة الزمالك قائلًا: “إدارة استفادت من التعاقدات والاستقرار الفني وركزت وأعادت الزمالك على عرش إفريقيا بعد غياب، لم تبحث على شماعة ولم تضلل جمهورها.. ولم تختلق عداوات وهمية!”.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التتويج بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية للمرة الأولى في تاريخه بركلات الترجيح على حساب فريق نهضة بركان المغربي.

وكانت مباراة الزمالك ضد نهضة بركان في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية التي أُقيمت في المغرب، قد انتهت بفوز أصحاب الأرض بهدف، قبل أن يفوز الأبيض بهدف من ركلة جزاء في لقاء الإياب، لتبتسم ركلات الترجيح للفريق المصري.