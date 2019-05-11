أخطاء شائعة في تناول الإفطار والسحور تضر بصحة الجسم

المواطن - متابعة

كشفت دراسة علمية، عن 10 أخطاء غذائية يرتكبها الصائمون في رمضان عند الإفطار ووقت السحور، دون علمهم أنها تسبب بعض المتاعب الصحية.

ومن بين هذه الأخطاء تناول القهوة والمشروبات المنبهة بكثرة بعد أذان المغرب وحتى وقت السحور.

وتعمل آثار القهوة المدرة للبول على فقد السوائل وتعزز الشعور بالعطش؛ ومن الأخطاء أيضا شرب الماء بكميات كبيرة على الإفطار والسحور، فقد يشرب الصائم الكثير من المياه في السحور لاعتقاده أنها قد تقلل عطشه خلال النهار، لكن يفضل شرب كميات كافية من الماء في الفترة بين الفطور والسحور لتلافي مخاطر الجفاف، وذلك بما يقارب 1.5 لتر، وتناول العصائر.

ويعمد بعض الصائمين لتناول الوجبات الدسمة جداً والحلويات في السحور، لاعتقادهم أنها تملأ المعدة وتزيل الشعور بالجوع، ولكنها في الحقيقة تثقل المعدة وتسبب العطش.

ومن الأخطاء أيضًا، تناول أطعمة ذات أملاح عالية مما يؤدي إلى زيادة حاجة الجسم للسوائل وزيادة الشعور بالعطش؛ فيما أكدت الدراسات ضرورة الاهتمام بوجبة السحور من حيث وقتها المقارب لوقت الإمساك، ومن حيث مكوناتها بحيث تكون غنية بالألياف الغذائية والبروتينات.

ويفضل بعض الصائمين شرب الماء البارد مباشرة في حالة العطش، ما قد يؤدي إلى مشاكل هضمية، كما من الأخطاء الإفطار على أطعمة دهنية، مثل المقالي والأغذية الدسمة، ولكن يجب البدء بالسكريات البسيطة التي يسهل هضمها، وأفضل ما يبدأ به الصائم إفطاره هو التمر.

ويلجأ البعض إلى تناول كميات كبيرة من الطعام مرة واحدة وقت الإفطار، ولكن الأفضل تناول وجبات صغيرة على فترات؛ فضلًا عن أن كثرة تناول الحلويات والقطايف والمعجنات بشكل كبير بعد الإفطار يؤدي إلى تراكم الدهون وحدوث السمنة، وأخيرا لا يجب إهمال الرياضة.