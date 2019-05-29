أخطاء عديدة دفع ثمنها الأخضر بعد مباراة السعودية ومالي

المواطن - محمد سمعه

لم يُحالف الحظ المنتخب السعودي تحت 20 عامًا من أجل تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة السعودية ومالي، في الجولة الثانية من مرحلة دور المجموعات في بطولة كأس العالم للشباب تحت 20 عامًا والمُقامة حاليًّا في بولندا.

وكانت الجماهير السعودية تُمني النفس بأن يتفوق الأخضر في مباراة السعودية ومالي من أجل إنعاش الآمال في التأهل لدور ثمن النهائي في بطولة كأس العالم.

أخطاء عديدة قام الأخضر الشاب بدفع ثمنها وأدت إلى سوء الأداء والنتائج في مباراة السعودية وفرنسا ومباراة السعودية ومالي.

وتحدث الناقد الرياضي محمد السويلم بعد مباراة السعودية ومالي قائلًا: يجب ألا نقسو على منتخبنا الشاب، لدينا المواهب ولكن ليس لدينا خطط وإستراتيجيات للمحافظة عليها، يجب أن نحافظ على هذا المنتخب الذي لا زال قادرًا على التأهل لدور الـ16.

وفي السياق ذاته علّق الإعلامي خالد الشنيف على أداء الأخضر بعد مباراة السعودية ومالي قائلًا: ما حدث مع منتخبنا الشاب مشكلة عميقة جدًّا، وكان يجب استغلال الفرصة الذهبية وتسويق لاعبينا بعد الفوز بكأس آسيا، ولكنهم للأسف لم يحترفوا ولم يلعبوا في أنديتهم.

ويسعى الأخضر بعد الخسارة في مباراة السعودية ومالي إلى تحقيق الفوز في مباراة بنما الأخيرة، أملًا في التأهل كأفضل أربعة منتخبات في المركز الثالث، ولكن عليه انتظار نتائج مواجهات المجموعات الأخرى.

وتملك 3 منتخبات ثلاث نقاط بعد نهاية منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات وخسارة الأخضر في مباراة السعودية ومالي في المونديال البولندي، وهم كولومبيا، أمريكا والبرتغال، فيما حصد منتخبان نقطة واحدة، وهم بنما والإكوادور.

وبعد الخسارة في مباراة السعودية ومالي، سيواجه الأخضر الشاب منتخب بنما يوم الجمعة المقبل في الجولة الثالثة من مرحلة دور المجموعات، حيث تُقام المباراة في تمام السابعة مساءً بتوقيت المملكة.