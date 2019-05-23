أربيلوا يُهدي قميص ريال مدريد لـ عبدالعزيز الفيصل

المواطن - محمد سمعه

حرص اللاعب الإسباني ألفارو أربيلوا نجم ريال مدريد الإسباني السابق على إهداء قميص النادي الملكي للأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة، وذلك بمناسبة حضوره نهائي دوري المدارس لفئتي الـ15 والـ18 عامًا.

وحضر اللاعب ألفارو أربيلوا إلى مدينة جدة لمتابعة نهائي دوري المدارس، حيث سيتم اختيار 40 موهبة شاركت في دوري المدارس في معسكر نادي ريال مدريد STC الصيفي القادم.

ويُذكر أن فريقَيْ باتشوكا المكسيكي وريال أوفييدو الإسباني قرّرا اختيار بعض اللاعبين المميزين والذين شاركوا في بطولة دوري المدارس.

وكان فريق مدرسة الأقصى من جدة تمكن من الفوز بلقب دوري المدارس فئة الـ18 عامًا، وذلك بعد الفوز في المباراة النهائية على فريق مدرسة قرطبة من الرياض بثنائية مقابل هدف.

أما فريق مدرسة ابن هشام من المدينة المنورة فاز ببطولة دوري المدارس فئة الـ15 عامًا؛ وذلك بعد الفوز على فريق مدرسة أبو بكر الصديق من جازان بثنائية مقابل هدف في المباراة النهائية.