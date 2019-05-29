أرسنال يستهدف ضم جوتزه

المواطن - مروة نبيل

يسعى نادي أرسنال لضم نجم بوروسيا دورتموند الألماني، ماريو جوتزه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لتدعيم صفوفه في الموسم الرياضي الجديد.

وأكدت صحيفة “ميرور” البريطانية، أن نادي أرسنال يرغب في التعاقد مع الألماني ماريو جوتزه خاصة أنه يتبقى على نهاية عقده مع بوروسيا دورتموند عام واحد.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن جوتزه نجح في استعادة مستواه المعهود هذا الموسم، إلا أنه اكتفى بتسجيل 7 أهداف فقط مع بوروسيا دورتموند.

وينتظر مسؤولو أرسنال انتهاء مباراة الفريق المرتقبة ضد تشيلسي في نهائي بطولة الدوري الأوروبي، اليوم الأربعاء، من أجل التحرك رسميًا لضم جوتزه.

ورصدت إدارة نادي أرسنال 40 مليون جنيه إسترليني فقط كميزانية أولية في فترة الانتقالات الصيفية، بالإضافة إلى الأموال المقبلة من بيع بعض اللاعبين.

ويأمل نادي أرسنال لتعويض رحيل الويلزي آرون رامسي بالمجان إلى يوفنتوس الإيطالي، بجانب إمكانية مغادرة الثنائي مسعود أوزيل وهنريك مخيتاريان فور نهاية الموسم.