أستون فيلا الثالث.. المحمدي تخصص تأهل إلى البريميرليج

المواطن - مروة نبيل

نجح أستون فيلا في التأهل إلى منافسات بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم الموسم الرياضي المقبل، بعد فوزه على ديربي كاونتي بهدفين مقابل هدف، ليعود المصري أحمد المحمدي إلى البريميرليج مرة أخرى.

وأصبح نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أستون فيلا الإنجليزي والمنتخب المصري، أحمد المحمدي متخصصًا في التأهل من دوري الدرجة الأولى إلى منافسات بطولة البريميرليج.

هال سيتي:

وبعد تأهل أستون فيلا رسميًّا، تُعد هذه المرة هي الثالثة التي ينجح فيها أحمد المحمدي في الصعود لبطولة الدوري الإنجليزي، وكانت المرة الأولى حينما كان لاعبًا في صفوف نادي هال سيتي على سبيل الإعارة من سندرلاند في موسم 2012/ 2013.

وتمكن هال سيتي مع أحمد المحمدي في العودة إلى البريميرليج، وسط تألق شديد من اللاعب الذي شارك في 41 مباراة بدوري الدرجة الأولى.

وتأهل أحمد المحمدي مع هال سيتي أيضًا إلى منافسات الدوري الإنجليزي لكرة القدم موسم 2015/ 2016، وكان من أبرز لاعبيه، حيث شارك في 41 مباراة بدوري الدرجة الأولى، بجانب لعبه في المواجهات الفاصلة.

أستون فيلا:

وتألق أحمد المحمدي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي أستون فيلا هذا الموسم، وشارك معه في 38 مباراة، بالإضافة إلى خوضه اللقاءات الفاصلة، ليقوده إلى التأهل لمنافسات البريميرليج.

ويطمح نجم المنتخب المصري، أحمد المحمدي في مواصلة التألق مع أستون فيلا الموسم الرياضي المقبل، ولفت أنظار كبار الدوري الإنجليزي لكرة القدم.