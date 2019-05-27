أستون فيلا يصعد لـ الدوري الإنجليزي الممتاز

المواطن - محمد سمعه

تمكّن فريق أستون فيلا من خطف بطاقة الصعود للدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك بعد الفوز على نادي ديربي كاونتي بثنائية مقابل هدف في الملحق المؤهل للبريميرليج.

ونجح نادي أستون فيلا في إحراز الهدف الأول عبر اللاعب الهولندي أنور الغازي في الدقيقة الـ44 بعد تمريرة مُتقنة من المصري أحمد المحمدي.

وفي الشوط الثاني كثّف نادي أستون فيلا من ضغطه الهجومي، وذلك من أجل إحراز الهدف الثاني، حتى نجح اللاعب مكجين في تسجيل الهدف الثاني للفيلانز في الدقيقة الستين بطريقة أكثر من رائعة.

وقلص فريق ديربي كاونتي الفارق وأحرز الهدف الوحيد له في المباراة عبر اللاعب واجهوم في الدقيقة الحادية والثمانين.

ونجح أستون فيلا في العودة للدوري الإنجليزي الممتاز بعد غياب استمر لثلاث سنوات، وشهدت المباراة كذلك حضور الأمير هاري تشارلز ولي عهد بريطانيا.

وتمنى النجم الإنجليزي السابق فرانك لامبارد مدرب ديربي كاونتي الصعود للدوري الإنجليزي الممتاز في تجربته الأولى كمدرب، ولكن أستون فيلا نجح في خطف بطاقة الصعود.

وكانت مباراة أستون فيلا وديربي كاونتي أُقيمت على ملعب ويمبلي في مدينة لندن البريطانية.