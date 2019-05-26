أفضل 10 أندية سعودية.. الهلال يتصدر والأهلي ثانيًا

المواطن - مروة نبيل

كشف موقع فوتبول داتا بيس عن ترتيب الأندية السعودية على مستوى العالم الموسم الرياضي الحالي، وجاء نادي الهلال في الصدارة.

وتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في صدارة الأندية السعودية، واحتل المركز الـ94 عالميًا، يليه النادي الأهلي الذي يقع في المرتبة الـ136 بين أندية العالم.

واحتلّ نادي النصر المركز الثالث في قائمة ترتيب أفضل الأندية السعودية، وتواجد في المرتبة الـ189 على مستوى العالم، ثم فريق الاتحاد الذي يقع في المركز الـ413 عالميًا.

وحقّق الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون طفرة كبيرة هذا الموسم، ليحتل المركز الخامس بين الأندية السعودية والـ425 بين أندية العالم، يليه فريق الشباب صاحب المركز الـ460 عالميًا، وحلّ الفتح سابعًا وفي المرتبة الـ842 على مستوى العالم.

وتواجد الفيصلي في المركز الثامن بين الأندية السعودية والـ846 بين أندية العالم، يليه نادي الاتفاق الذي يقع في المرتبة الـ1058 عالميًا، وحل نادي الرائد في المركز العاشر محليًا والـ1184 بين جميع الأندية العالمية.