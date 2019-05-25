أمريكا تشتبه بفصيلين عراقيين في استهداف سفارتها

المواطن - متابعة

تحوم شكوك الولايات المتحدة حول استهداف سفارتها في المنطقة الخضراء ببغداد الأسبوع الماضي حول فصيلين، هما كتائب سيد الشهداء وكتائب الإمام علي، وقد أبلغت الجانب العراقي بذلك.

وكانت الولايات المتحدة طلبت من موظفيها غير الأساسيين مغادرة السفارة بعد رصد تهديدات جدية باستهدافها من قبل ميليشيات تابعة لإيران.

وقالت مصادر محلية عراقية: إن الأمريكيين أبلغوا بغداد أيضًا بأنهم قد يلجؤون إلى القيام بعمليات اعتقال لأفراد الفصيلين في العراق، في حال ثبت تورطهما في قصف السفارة، على غرار ما يجري مع جماعات القاعدة.

وحسب المصدر، فإن الفصائل المسلحة في العراق تنقسم إلى ثلاثة أقسام رئيسية، منها المناوئة لإيران وترفض أن يكون العراق ساحة للصراع الأمريكي- الإيراني، مثل (سرايا السلام) التابعة للتيار الصدري، ومنها المرتبط بعلاقات وثيقة مع إيران، مثل بدر وعصائب أهل الحق لكنها تنأى بنفسها حتى الآن عن التدخل في الصراع، وهناك قسم ثالث غير معروف وليس له تمثيل في البرلمان ويمكن أن ينخرط في الصراع لصالح طهران في أي لحظة.