أمريكا: وجودنا العسكري في الخليج ردع هجومًا وشيكًا وإيران تمثل تهديدًا كبيرًا

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أكّد وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة باتريك شاناهان أن الوجود العسكري لبلاده في المنطقة منع هجومًا كان وشيكًا على المصالح الأمريكية في العراق.

وقال شاناهان وجودنا العسكري في منطقة الخليج ردع هجومًا كان وشيكًا على مواطنينا في العراق لكن التهديد لا يزال قائمًا.

وأضاف وزير الدفاع الأميركي بالوكالة: لا نرى تغييرًا في سلوك إيران، وهي لا تزال تمثل تهديدًا كبيرًا.

وكانت الولايات المتحدة سحبت موظفيها غير الأساسيين في السفارة الأمريكية بالعراق، بعدما رصدت تهديدات حقيقية من قِبل ميليشيات تابعة لإيران باستهداف مصالحها هناك.