أمر وحيد يخشاه الأهلي في الصيف

المواطن - محمد سمعه

يسعى النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية، للإبقاء على أبرز نجومه مثل السوري عمر السومة والرأس أخضري دجانيني تافاريس، مع تعزيز الصفوف بصفقات قوية.

ويخشى جمهور الأهلي من احتمالية رحيل السومة أو دجانيني، خاصة أن اسم الثنائي ارتبط بترك الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية، مع وجود اهتمام من نادي النصر بالتعاقد مع السومة.

دجانيني لا يشعر بالرضا:

وتحدث وكيل أعمال دجانيني في تصريحات صحفية على عدم رضا موكله على الوضع في النادي الأهلي حاليًّا، حيث صرّح وكيل اللاعب الرأس أخضري أن موكله لم يجد أي من الوعود والتي قيلت له تتحقق على أرض الواقع.

وكان دجانيني ينتظر تتويج الأهلي بطلًا لـ كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في موسم 2018- 2019، لكن وجود الخلافات المالية والإدارية مع تدهور أوضاع الفريق الفنية خلال بطولة الدوري قد تُجبر دجانيني على الرحيل في صيف عام 2019، وهو ما لا يرغب فيه جمهور الأهلي.

ويذكر أن دجانيني أحرز 20 هدفًا لـ النادي الأهلي في بطولة الدوري السعودي في الموسم المنصرم.

وكان الأمير منصور بن مشعل المرشح على منصب رئاسة النادي الأهلي قال بأنه في حال توليه منصب الرئيس سيُبقي على جميع اللاعبين الأجانب في الراقي من أجل تحقيق النتائج الإيجابية في الموسم المقبل.

وأنهى الأهلي موسم 2018- 2019 في الدوري بالمركز الرابع، حيث تأهل إلى ملحق دوري أبطال آسيا في العام المقبل.