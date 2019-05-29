أمطار رعدية على الباحة لأكثر من 6 ساعات 

أمطار رعدية على الباحة لأكثر من 6 ساعات 

2019/05/29
الساعة 2:01 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة قد تؤدي إلى جريان السيول, على منطقة الباحة, تشمل مدينة الباحة, ومحافظات بلجرشي, والعقيق, والمخواة, والمندق, والحجرة,
وقلوة, وبني حسن, والقرى والأجزاء المجاورة لها، تستمر إلى الثامنة مساءً.
من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة الجميع إلى ضرورة اتباع الإرشادات والتعليمات في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.



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