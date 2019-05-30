أمطار على جازان حتى الـ9 مساءً

أمطار على جازان حتى الـ9 مساءً

2019/05/30
الساعة 2:55 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية على منطقة جازان ، تشمل محافظات الدائر بني مالك والريث والعارضة وفيفا وهروب، تستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً.
ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، وعدم عبور الأودية أثناء جريان السيول والسير فيها تجنباً لأي مكروه – لا سمح الله -، وأهمية الالتزام بتعليمات الدفاع المدني واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات حرصاً على سلامتهم.



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