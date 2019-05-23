أمنية الاتحاد تُقلق الأهلي

المواطن - محمد سمعه

بدأ نادي الاتحاد يبحث في عدة اتجاهات؛ وذلك لتفادي الأضرار التي قد تلحق به في حال تم إيقاف نجمه فهد المولد بعد وجود مادة محظورة في فحص المنشطات الخاص به.

وكانت تقارير صحفية، ذكرت أن نادي الاتحاد يدرس التعاقد مع اللاعب سلمان المؤشر لاعب النادي الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية لتعويض الغياب المحتمل للاعب فهد المولد.

ويُذكر أن الأهلي في الموسم المنصرم، كان يعتمد على سلمان المؤشر في الكثير من المباريات، ولن يرحب الراقي في التفريط في أحد أهم عناصره لغريمه وجاره.

الأهلي يعتمد خطته للمنافسة

ويفكر الأهلي في الاحتفاظ بنجومه مع تدعيم صفوف الفريق بصفقات من العيار الثقيل أملًا في المنافسة على لقب الدوري السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين في موسم 2019-2020.

الاتحاد يدخل بقوة في موسم الانتقالات

جدير بالذكر أن نادي الاتحاد كان وضع أنظاره أيضًا على التعاقد مع اللاعب عبدالفتاح آدم مهاجم نادي التعاون، حيث سيدخل العميد في منافسة شرسة مع ناديي الهلال والنصر لضم المهاجم المميز.

وكان فهد المولد حضر جلسة الاستماع الأولى في الفترة الأخيرة، ورفض كذلك فتح العينة B، مما يعني أن نجم نادي الاتحاد قد يواجه عقوبة الإيقاف والتي قد تصل إلى ستة أشهر أو عام واحد بدلًا من أربع سنوات.