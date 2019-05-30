وجه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان , المحافظين ورؤساء المراكز والإدارات والأقسام المختصة بالإمارة باستمرار العمل طيلة إجازة عيد الفطر المبارك ، وذلك لخدمة المواطنين والمقيمين والنظر في طلباتهم وإنجاز القضايا والمعاملات المهمة والعاجلة أولًا بأول.
وأوضح المتحدث الرسمي لإمارة منطقة جازان علي بن موسى زعلة ، أن أمير المنطقة أكد على الجهات الحكومية ذات العلاقة ضرورة توفير الإمكانات والخدمات اللازمة لأبناء المنطقة وزوارها ، وتهيئة وتأهيل المواقع السياحية والشواطئ والمتنزهات العامة لإتاحة الفرصة لمرتاديها للتمتع بفرحة وبهجة العيد السعيد.
وقال:” إن سمو أمير المنطقة سيكون متواجدًا على رأس العمل خلال فترة إجازة العيد للإشراف على الأعمال ومتابعة تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين “.
أمير جازان يوجه باستمرار العمل أثناء إجازة عيد الفطر
وجه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان , المحافظين ورؤساء المراكز والإدارات والأقسام المختصة بالإمارة باستمرار العمل طيلة إجازة عيد الفطر المبارك ، وذلك لخدمة المواطنين والمقيمين والنظر في طلباتهم وإنجاز القضايا والمعاملات المهمة والعاجلة أولًا بأول.