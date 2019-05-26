إحالة رئيسي وزراء سابقين في الجزائر إلى المحكمة العليا

المواطن - متابعة

أحال النائب العام الجزائري ملفات رئيسي وزراء سابقين وعشرة وزراء سابقين ومسؤولين إلى المحكمة العليا.

وذكر تلفزيون النهار، نقلًا عن بيان للنيابة العامة، أن النائب العام أحال ملف عدد من كبار المسؤولين السابقين، من بينهم أحمد أو يحيى وعبدالملك سلال إلى المحكمة العليا.

وتلقت المحكمة العليا ملف الإجراءات المتبعة ضد الـ12 وزيرًا ومسؤولًا من الحكومة السابقين، قادمًا لها من النائب العام لمجلس قضاء الجزائر.

وقال بيان للنائب العام بالمحكمة العليا: إن التهم الموجهة للمسؤولين السابقين تتعلق بإبرام صفقات وعقود مخالفة للتنظيم والتشريع المعمول به.

وستباشر النيابة العامة للمحكمة العليا إجراءات المتابعة القضائية في حق المتهمين الـ12 وفق الأشكال والأوضاع المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية.