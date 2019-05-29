إدريس: علينا نسيان الخسارة وتصحيح الأخطاء

المواطن - مروة نبيل

أعرب المشرف على فئات المنتخب السعودي السنية، حمزة إدريس عن حزنه لخسارة الأخضر ضد مالي بالأمس، مُطالبًا اللاعبين بنسيان الهزيمة والتركيز على مواجهة بنما المقبلة.

وقال إدريس: “خسرنا بأخطاء فردية، وهذا أمر وارد في عالم كرة القدم مع أن اللاعبين قدموا كل شيء، ونحن نعتذر للجماهير السعودية وكنا نسعى لتقديم نتائج أفضل وسنستعد الآن لمواجهة بنما ونصحح الأخطاء التي وقعنا بها”.

وتابع تصريحاته قائلًا: “أنا المشرف على الفئات السنية وأتحمل مسؤولية الخسارة، علينا تذكر أن هذا المنتخب قدم مستويات رائعة في كأس آسيا وكذلك المباريات الماضية في كأس العالم”.

واختتم حمزة إدريس تصريحاته لقناة العربية قائلًا: “لكن علينا الآن نسيان الخسارة ونرى ما هي الحظوظ المتبقية لنا أمام بنما واللعب بناء على ذلك”.

السعودية ضد مالي

وانتهت مباراة السعودية ضد مالي بهزيمة الأخضر في الوقت القاتل بنتيجة 4/3، وسجل ثلاثية الأخضر فراس البريكان، حسان التمبكتي وخالد الغنام، فيما أحرز رباعية المنتخب المالي كوناتي، كوني، تراوري وكمارا.

وبعد مباراة السعودية ضد مالي في الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس العالم 2019 في بولندا، رفع المنتخب المالي رصيده إلى 4 نقاط خلف فرنسا المتصدر، فيما تواجد الأخضر في المركز الأخير بدون أي نقطة.