إسكان الباحة يمنح 15 وحدة سكنية من الفلل لمستحقيها

المواطن - محمد المقصّي - الباحة

منحت جمعية بِر ناوان وبالشراكة مع وزارتي الإسكان والعمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة 15 وحدة سكنية من فلل الإسكان لـ15 مستفيدًا في الباحة.

وقال مدير فرع وزارة الإسكان بمنطقة الباحة المهندس حمود القحطاني إن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان لا تألوا جهداً في دعم قطاع الإسكان التنموي بالمنطقة.

من جانبه، شكر رئيس جمعية البر الخيرية بناوان الشيخ عبد الرحمن الشدوي القائمين على مشروع الإسكان التنموي بالوزارة وبفرع منطقة الباحة، وأكّد أن هذه المبادرة الكريمة خدمت هذه الفئة المستحقة، داعياً الله أن يحفظ على البلاد قيادتها وأمنها وأمانها.