إشهار إسلام 15 وافداً في حفر الباطن

المواطن - فواز الأسلمي - حفر الباطن
أشهر 15 وافداً إسلامهم في محافظة حفر الباطن في اليومين الأولين من شهر رمضان المبارك.
وقدّم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في حفر الباطن العديد من البرامج الدعوية والدينية بأكثر من لغة، كما فتح أبوابه للراغبين في التعرف على الإسلام.
ويقيم المكتب خلال شهر رمضان المبارك 10 مواقع للإفطار في عدد من الجوامع.
تعليق واحد
عادل ابو العدالة
أذا كان هوءلاء ال 17 وافدا الذين اشهرو اسلامهم هم وثنيون او لادينيون فهذا لا بئس و أما اذا كانوا من الديانات السماوية كالمسيحية و اليهودية فهذا لا يجوز لان الىية القرآنية التي تقول : ” أنا نحن نزلنا الذكر و انا له لحافظون…” و يقول الشيخ احمد الكبيسي أن ” الذكر ” هنا تعمي التوراة و الانجيل و القرآن و أنه لا فضل لدين سماوي على دين سماوي آخر و الله اعلم .