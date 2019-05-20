إعلان مطار أبها يُبرئ ساحة الخطوط السعودية من تأخير الرحلات

المواطن- فهدالقحطاني- أبها

أعلن مطار أبها الدولي استعادة نشاطه في تسییر الرحلات الجوية من وإلى المطار بصورة طبیعیة الیوم الاثنین، وذلك بعد توقف مؤقت بسبب التقلبات الجوية، منوهاً إلى تحول جمیع الرحلات للمدرج الرئیسي بعد انتهاء الأعمال التطويرية فیه.

وقال مطار أبھا في إعلانه، إنه يود أن يفید السادة المسافرين بعودة الرحلات الجوية بالمطار لوضعھا الطبیعي، بعد تأثر بعض الرحلات بالأحوال الجوية ومعالجة أنظمة الإنارة بالمدرج المؤقت.

وكان المطار قد أعلن صباح أمس الأحد، أن تقلب الأحوال الجوية أدى لتأخیر إقلاع ووصول بعض الرحلات الجوية، داعیاً المسافرين للتواصل مع الناقل الجوي للتأكد من وضع الرحلة ومعرفة مستجدات مواعید رحلاتھم.

يأتي إعلان مطار أبها في أعقاب سيل من الشكاوى واجهتها الخطوط السعودية لتأخر رحلاتها دون توضيح السبب للمسافرين في المطار .

“المواطن” في جولتها فجر اليوم في مطار أبها التقت بعدد من المسافرين عبر الخطوط السعودية وكذلك عبر طيران ناس وأديل، حيث أوضح مسافرو الخطوط السعودية أن رحلتهم تأخرت وكان من المفترض أن تُقلع في تمام الساعة ١٢ ظهراً ليوم الأحد ولكن تم تأجيلها حتى الساعة الواحدة فجر صباح اليوم الاثنين أي ما يقارب ١٣ساعة تأخير.

وقال المسافرون إن شركة الخطوط لم تقدم لهم أي خدمة مما نصت عليه المادة ٢١ من نظام هيئة الطيران المدني وبررت أن التأخير بسبب الأحوال الجوية ليسقط حق المسافرين في المطالبات.

وكان المسافرون ناشدوا أمير منطقة عسير والجهات العليا بالنظر في هذه المشكلة المتفاقمة في مطار أبها بالذات وتعويضهم لما لحق بهم من خسائر مادية نتيجة ذلك .