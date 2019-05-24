إنقاذ عائلة من 5 أشخاص احتجزهم سيل وادي هياج

إنقاذ عائلة من 5 أشخاص احتجزهم سيل وادي هياج

2019/05/25
الساعة 1:00 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - عسير

أخرج الدفاع المدني في ظهران الجنوب، بمنطقة عسير، عائلة مكونة من خمسة أشخاص احتجزوا في سيل وادي هياج.

وقالت الدفاع المدني: إن جميع أفراد العائلة الذين تم فك احتجازهم بصحة جيدة.

ولم يوضح المدني أي تفاصيل أخرى عن الحادث.



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