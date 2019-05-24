إنقاذ عائلة من 5 أشخاص احتجزهم سيل وادي هياج

المواطن - عسير
أخرج الدفاع المدني في ظهران الجنوب، بمنطقة عسير، عائلة مكونة من خمسة أشخاص احتجزوا في سيل وادي هياج.
وقالت الدفاع المدني: إن جميع أفراد العائلة الذين تم فك احتجازهم بصحة جيدة.
ولم يوضح المدني أي تفاصيل أخرى عن الحادث.
أخرج الدفاع المدني في ظهران الجنوب، بمنطقة عسير، عائلة مكونة من خمسة أشخاص احتجزوا في سيل وادي هياج.
وقالت الدفاع المدني: إن جميع أفراد العائلة الذين تم فك احتجازهم بصحة جيدة.
ولم يوضح المدني أي تفاصيل أخرى عن الحادث.
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