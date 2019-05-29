إيران الراعي الأول للإرهاب في العالم.. جرائم بحق المملكة والمنطقة والعالم

المواطن - الرياض

جرائم إيران باتت تزكم الأنوف على مستوى العالم أجمع، خاصة بعد جريمتي استهداف البوارج النفطية قبالة السواحل الإماراتية، واستهداف مضختي النفط في عفيف والدوادمي بالرياض.

ويؤكد الخبراء أن النظام الإيراني يصنف عالميًّا بأنه الراعي الأول لـ الإرهاب الدولي من خلال الجرائم العديدة والكثيرة والعمليات الإرهابية التي ارتكبها ضد مواطنيه وضد شعوب المنطقة والعالم، حيث أسس العديد من المنظمات الإرهابية في الداخل والخارج، منها ميليشيات حزب الله في لبنان وحزب الله الحجاز في السعودية ودول الخليج وحزب الله وعصائب أهل الحق وعشرات الميليشيات الطائفية في العراق، وكذلك الحوثيون في اليمن، إضافة إلى دعم وتواطؤ طهران مع منظمات إرهابية دولية أخرى مثل القاعدة التي آوت عددًا من قياداتها، ولا يزال عدد منها في إيران.

خطف وتفجير واغتيالات:

ولم يكتفِ نظام ولاية الفقيه بإنشاء الميليشيات الإرهابية وخلايا للتجسس فحسب، بل قام بعمليات خطف وتفجيرات واغتيالات ضد السفارات والدبلوماسيين والمراكز المدنية والمعارضين وخصومه السياسيين.

وفيما يلي سجل موجز عن العمليات الإرهابية والجرائم البشعة التي ارتكبها نظام الملالي في إيران منذ استلامه السلطة في عام 1979، بحسب إنفوجراف نُشر في جريدة “مكة” السعودية.

– ضلوع إيران بشكل مباشر في تفجير السفارة العراقية في بيروت عام 1981؛ ما نجم عنه مقتل 61 شخصًا وإصابة 110 أشخاص.

– في العام 1983 تم تفجير السفارة الأمريكية في بيروت من قبل حزب الله؛ ما تسبب بمقتل 63 شخصًا في السفارة.

– في العام 1983 أيضًا قام الإيراني الجنسية، إسماعيل عسكري، الذي ينتمي لـ الحرس الثوري، بتنفيذ عملية انتحارية في بيروت استهدف مقر مشاة البحرية الأمريكية، نجم عنها مقتل 241 شخصًا، وجرح أكثر من 100 من أفراد البحرية والمدنيين الأمريكيين، التي وصفتها الصحافة الأمريكية بأكبر عدد يتعرض للقتل خارج ميادين القتال.

تفجير المارينز في بيروت 1983:

في العام 1983 تم تفجير مقر القوات الفرنسية في بيروت من قبل حزب الله، بالتزامن مع تفجير مقر القوات الأمريكية الذي نجم عنه مقتل 64 فرنسيًّا مدنيًّا وعسكريًّا.

تفجير السفارة الأمريكية بالكويت عام 1983:

وفي نفس العام أي 1983 قام عناصر من حزب الله وحزب الدعوة الشيعي المدعومين من إيران بمجموعة هجمات طالت السفارة الأمريكية والسفارة الفرنسية في الكويت ومصفاة للنفط وحي سكني، نجم عنها مقتل 5 وجرح 8.

محاولة تفجير موكب أمير الكويت:

– في العام 1985 وقعت محاولة تفجير موكب الشيخ جابر الأحمد الصباح أمير الكويت الراحل، والذي نتج عنه مقتل عسكريين وجرحى خليجيين.

إيران وشغب في موسم الحج عام 1986:

– في العام 1986 قامت إيران بتحريض حجاجها للقيام بأعمال شغب في موسم الحج؛ ما نتج عنه تدافع الحجاج ووفاة 300 شخص.

ضلوع إيران في تفجيرات بيونس آيرس 1994:

– في العام 1994 تورطت إيران في تفجيرات بيونس آيرس التي نجم عنها مقتل أكثر من 85 شخصًا، وإصابة نحو 300 آخرين. وفي عام 2003 اعتقلت الشرطة البريطانية هادي بور السفير الإيراني السابق في الأرجنتين بتهمة التآمر لتنفيذ هذا الهجوم.

ضلوع إيران في تفجيرات الخبر عام 1996:

– في العام 1996 تم تفجير أبراج سكنية في الخبر والذي قام به ما يسمى “حزب الله الحجاز” التابع للنظام الإيراني، ونجم عنه مقتل 120 شخصًا، من بينهم 19 من الجنسية الأمريكية، وتوفير الحماية لمرتكبيه، بمن فيهم المواطن السعودي أحمد المغسل الذي تم القبض عليه في عام 2015، وهو يحمل جواز سفر إيرانيًّا. وقد أشرف على العملية الإرهابية الملحق العسكري الإيراني لدى البحرين آنذاك، كما تم تدريب مرتكبي الجريمة في كل من لبنان وإيران، وتهريب المتفجرات من لبنان إلى السعودية عبر حزب الله، والأدلة على ذلك متوفرة لدى حكومة المملكة وحكومات عدد من الدول الصديقة.

ضلوع إيران في تفجيرات عديدة بأكثر من دولة:

– في العام 2003 تورط النظام الإيراني في تفجيرات الرياض بأوامر من أحد زعامات القاعدة في إيران، وما نجم عنه من مقتل العديد من المواطنين السعوديين، والمقيمين الأجانب ومن بينهم أمريكيون.

– وفي العام 2003 تم إحباط مخطط إرهابي بدعم إيراني لتنفيذ أعمال تفجير في البحرين، والقبض على عناصر خلية إرهابية جديدة كانت تتلقى الدعم من الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني، وتصاعدت هذه العمليات ما بين عامي 2011 و2016.

– عام 2013 كشفت الإمارات العربية المتحدة عن خلية “حزب الله العنقودية” التي أنشِئت بواسطة عملاء تابعين لجهاز الاستخبارات الإيرانية والحرس الثوري كانت تعمل على نقل معلومات تخص مواقع لمنشآت حكومية وعسكرية وأمنية واقتصادية حيوية ومهمة في الإمارات إلى إيران وحزب الله، إضافة إلى نقل معلومات عن صفقات الأسلحة التي عقدتها الدولة مع مختلف الدول إلى عملاء في جهاز الاستخبارات التابع لحزب الله، فضلًا عن نقل معلومات عن شخصيات ورموز سياسية ومالية واقتصادية وأمنية، تسببت بأضرار كبيرة للدولة، تمسُّ مركزها وسمعتها السياسية.

– في العام 2016 أصدرت محكمة الجنايات الكويتية حكمًا بإعدام اثنين من المدانين في القضية المعروفة بـ خلية العبدلي وأحدهما إيراني الجنسية، وذلك بتهم ارتكاب أفعال من شأنها المساس بوحدة وسلامة أراضي دولة الكويت والسعي والتخابر مع إيران وحزب الله للقيام بأعمال عدائية.

– يُعتبر النظام الإيراني أكبر موزع متفجرات IED في العالم، والتي تستخدم لتفجير السيارات والعربات المدرعة، وتسببت في قتل المئات من عناصر القوات الدولية في العراق بين عامي 2003 و2011.

حزب الله وخطف الأجانب والطائرات:

– في العام 1982 قامت مجموعة من حزب الله الإرهابي وجماعات أخرى مدعومة من إيران بخطف 96 مواطنًا أجنبيًّا في لبنان، بينهم 25 أمريكيًّا فيما يعرف بـ”أزمة الرهائن” التي استمرت 10 سنوات.

– اختطاف طائرة الجابرية عام 1988 وهي أطول عملية اختطاف طائرة في التاريخ، حيث قام مجندون من حزب الله اللبناني وحزب الدعوة العراقي بأوامر من إيران بخطف طائرة الخطوط الجوية الكويتية التي كانت تقوم برحلة رقم 422 في الأجواء العمانية متجهة إلى الكويت قادمة من مطار بانكوك في تايلاند. وقاد الخاطفون الطائرة إلى مطار مشهد، شمال شرق إيران، ومن ثم طالبوا بإطلاق سراح سجناء لهم ممن جندتهم إيران في الكويت والذين تم اعتقالهم بعيد تفجيرات استهدفت البنية التحتية لدولة الكويت، إضافة لسفارتي فرنسا والولايات المتحدة.

جرائم السفن ومضختي النفط:

وخلال هذا العام وقبل أيام قليلة استهدفت الصواريخ الإيرانية سفن نفطية قبالة سواحل الإمارات، كما استهدفت الطائرات المفخخة إيرانية الصنع، والتي أمدت بها طهران الحوثيين، مضختي النفط في الرياض وبالتحديد في محافظتي عفيف والدوادمي.