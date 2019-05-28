ابتلع 246 كبسولة كوكايين هربًا من الجمارك خلال رحلة طيران

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توفي ياباني بعدما ابتلع 246 كبسولة كوكايين، خلال وجوده على متن طائرة في رحلة من المكسيك إلى اليابان، وفق ما أعلنت السلطات المكسيكية.

وجاء في بيان، صدر عن النيابة العامة في ولاية سونورا شمال غرب المكسيك أن المهرّب الياباني، الذي يسمى “أودو” (42 عامًا) انطلق من مطار بوغوتا في رحلة تتوقف في مكسيكو، قبل أن تتجه إلى وجهتها النهائية في ناريتا وسط اليابان.

واضطرت الطائرة التي كانت تحمل على متنها 189 راكبًا إلى الهبوط، ، في مطار هرموسيو، عاصمة ولاية سونورا؛ بسبب تدهور الوضع الصحي للراكب.

وأوضحت النيابة العامة المكسيكية في بيانها، أن طاقم الطائرة أكد أن أحد الركاب قد عانى من اختلاجات، فطالب بهبوط الطائرة هبوطًا اضطراريًّا في هرموسيو.

وفي أعقاب هبوط الطائرة في المطار، أعلن الأطباء وفاة الراكب الياباني.

وأظهر تشريح الجثة أن الوفاة ناجمة عن جرعة زائدة من المخدرات، مع وجود 246 قرص كوكايين في معدة الراكب.