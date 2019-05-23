اتحاد القدم يبدأ مرحلة الحسم

المواطن - محمد سمعه

أُغلق باب الترشح لمنصب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم، حيث فُتح باب الترشح وتقديم ملف الترشح للمنصب بداية من الخامس من مايو وحتى يوم الثالث والعشرين من الشهر ذاته.

مرحلة الحسم تبدأ

وتُعد المرحلة المقبلة هي أخطر مرحلة في الاتحاد السعودي لكرة القدم حيث ستبدأ مرحلة الحسم والجد من أجل بدء الانتخابات واختيار رئيس اتحاد القدم الجديد بعد استقالة قصي الفواز من المنصب خلال الأشهر القليلة الماضية.

ويُذكر أن اتحاد القدم سيُعلن عن قوائم المرشحين الأولى في الثامن من يونيو المقبل مع إعطاء مدة ثلاثة أيام وذلك لتقديم الطعون على قوائم المرشحين.

كما أعطى اتحاد القدم الفرصة لتقديم الدعاية اللازمة لقوائم المرشحين ولمدة تسعة أيام، وذلك بعد الانتهاء من تحديد قوائم المرشحين بشكل نهائي في التاسع عشر من يونيو المقبل.

وقالت تقارير صحفية إن كلا من ياسر المسحل والعميد فهد اللهيب سيتنافسان على منصب رئيس اتحاد القدم خلال الفترة المقبلة.

وكان لؤي السبيعي رئيس اتحاد القدم المُكلّف حاليًا قال بأنه بنسبة 99% لن يترشح لمنصب اتحاد القدم بسبب خطورة المنصب وكثرة مشاكله وذلك خلال تواجده في قناة KSA SPORTS.

هجوم حاد يتسبّب في رحيل قصي الفواز

ورحل قصي الفواز عن منصب رئيس اتحاد القدم وذلك بعد هجوم حاد عليه وعلى لجان اتحاد القدم من سعود آل سويلم رئيس مجلس إدارة نادي النصر عقب مباراة النصر وأحد في الدوري السعودي بيناير الماضي.