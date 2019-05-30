اختتام الفعاليات الرمضانية لإدارة الوقت بسجن المباحث في أبها

المواطن- فهد القحطاني- أبها

اختتمت مساء أمس الأربعاء الأنشطة والفعاليات الرمضانية لعام ١٤٤٠ والتي تقيمها أجنحة إدارة الوقت بإدارة سجن المباحث العامة بمدينة أبها.

وأقيمت المباراة النهائية بحضور مدير الإدارة ومدير فرع الهيئة العامة للرياضة بالمنطقة معتق جرمان، ومدير فرع هيئة حقوق الإنسان بندر العلياني، وعضوي مجلس إدارة نادي أبها الرياضي محمد سعيد بن معيض وخالد شايع، وعضو مجلس إدارة نادي ضمك الرياضي أحمد القحطاني ونخبة من الإعلاميين والمهتمين بالشأن الرياضي.

وكَرَّم جرمان الفائزين في الأنشطة والمسابقات والتي شملت مسابقة القرآن ومسابقة أجمل أذان ومسابقة الإلقاء ودوري البلايستيشن ودوري البلياردو ودوري تنس الطاولة وبطولة الشطرنج، ودوري البلوت ودوري طاولة الفرفيرا.

وسلّم جرمان كأس الدورة لبطل الدورة في كرة القدم وكرة الطائرة.