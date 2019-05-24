ارتفاع أسعار النفط الأمريكي

المواطن - واس

ارتفعت أسعار النفط الأمريكي أكثر من واحد في المئة اليوم، لكنها سجلت أكبر هبوط أسبوعي هذا العام، مع تعرضها لضغوط من تزايد مخزونات الخام في الولايات المتحدة، ومخاوف بشأن الاقتصاد العالمي.

وأنهت عقود برنت جلسة التداول مرتفعة بمقدار 93 سنتا، ما نسبته 1.37 في المئة، لتسجل عند التسوية 68.69 دولارًا للبرميل، فيما تراجع خام القياس العالمي خلال الأسبوع بحوالي 5 في المئة.

وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.24 في المئة، ما يعادل 72 سنتًا، لتبلغ عند التسوية 58.63 دولارًا للبرميل، لكنها تنهي الأسبوع على خسارة تزيد عن 6 في المئة هي الأكبر منذ شهر ديسمبر الماضي.