استدعاء عربة الكوارث بعد إصابة 52 في انقلاب حافلة بالرياض

المواطن - أحمد العطوي - تبوك

باشرت الفرق الإسعافية التابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض حادث انقلاب حافلة نقل جماعي، والذي نتج عنها اثنان وخمسون إصابة دون أي وفيات، منها ١٣ حالة رفضت النقل.

وأوضح المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بالرياض عبدالله المريبض، أنه ورد بلاغ عند الساعة التاسعة وستة وعشرين دقيقة لحادث باص على طريق مكة قبل الخاصرة وتم إرسال الفرق والوصول خلال ٢٥ دقيقة، فيما تمّ الانتهاء من الحدث عند الساعة الواحدة وسبعة وعشرين دقيقة.

وتابع : باشرت ١٦ فرقة إسعافية تابعة للهلال الأحمر الحادث، إضافة لخمس فرق من وزارة الصحة، حيث تمّ نقل ست حالات في حالة حرجة لمستشفى الخاصرة، و١٣ حالة ما بين متوسطة وطفيفة لمستشفى الرويضة وأربع حالات لمستشفى عفيف وحالتين لمستشفى ظلم ومركز صحي حلبان.

وأوضح أنه تمّ استدعاء عربة الكوارث التابعة للهيئة في عمليات الإنقاذ والإجلاء وإمداد الفرق الإسعافية بالتجهيزات والمعدات الطبية.