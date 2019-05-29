استعدادًا لمواجهة بنما.. الأخضر يصل مدينة بيدغوشتش

المواطن - مروة نبيل

وصل المنتخب السعودي تحت 20 عامًا، قبل قليل، إلى مدينة بيدغوشتش البولندية استعدادًا لمباراته ضد بنما ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من نهائيات بطولة كأس العالم 2019.

ويسعى الأخضر الشاب لتحقيق الفوز على بنما في الجولة الأخيرة من المونديال، أملًا في التأهل كأفضل أربعة منتخبات في المركز الثالث، ولكن عليه انتظار نتائج مواجهات المجموعات الأخرى.

واستعد الأخضر الشاب جيدًا لمنافسات مونديال بولندا، ولكنه خسر أمام فرنسا في الجولة الأولى بهدفين دون رد، لتأمل الجماهير أن يعوض المنتخب السعودي هزيمته وحصد نقاط مالي في ثاني جولات كأس العالم تحت 20 عامًا.

وقدّم الأخضر أداء مميزًا ضد مالي، وتمكّن من التقدم ثلاث مرات، إلا أنه خسر برباعية في الوقت القاتل، ليصبح أمله في التأهل إلى الدور التالي ضعيفًا للغاية.

ويتصدر المنتخب الفرنسي الشاب ترتيب مجموعته برصيد 6 نقاط، وضمن التأهل رسميًا إلى دور الـ16 من مونديال بولندا، يليه مالي برصيد 4 نقاط، ثم بنما بنقطة واحدة، ويتذيل الأخضر الترتيب بدون نقاط.