استقالة المحقق الخاص بقضية التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية

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أعلن المحقق الأمريكي الخاص في قضية التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية روبرت مولر استقالته من منصبه بوزارة العدل بعد استكمال التحقيقات الخاصة بالتدخل الروسي.

وكان مولر أكد في بيان له اليوم قبل استقالته أن اتهام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية أمر غير دستوري وليس مطروحًا.

والمعروف أن روبرت سوان مولر الثالث من مواليد 7 أغسطس 1944، هو محامٍ أمريكي شغل منصب المدير السادس لمكتب التحقيقات الفيدرالي من 2001 إلى 2013. جمهوري، تم تعيينه من قبل الرئيس جورج دبليو بوش؛ أعطى الرئيس باراك أوباما فترة ولايته الأصلية لمدة عشر سنوات تمديدًا لمدة عامين، مما يجعله أطول مدير مكتب التحقيقات الفيدرالية خدمة منذ إد إدوارد هوفر.

شغل منصب رئيس لجنة التحقيق الخاصة في التدخل الروسي في انتخابات الولايات المتحدة الأمريكية 2016 والمسائل ذات الصلة والتي استمرت في عملها لمدة 22 شهرًا.