استمرار هطول الأمطار الرعدية على 6 مناطق .. غدًا

استمرار هطول الأمطار الرعدية على 6 مناطق .. غدًا

2019/05/25
الساعة 10:19 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

توقعت الأرصاد أن يستمر هطول الأمطار الرعدية والمصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة غدًا على مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة ومرتفعاتها تمتد إلى منطقة المدينة المنورة.

كما توقعت الأرصاد أن تكون السماء غائمة جزئيًّا إلى غائمة، قد تتخللها سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة على شمال وشمال غرب المملكة.

 

أما عن درجات الحرارة العظمى والصغرى بالدرجة المئوية فستكون كما يلي:
المدينة العظمى الصغرى
مكة 39 29
المدينة المنورة 40 24
الرياض 39 27
جدة 38 27
الدمام 41 26
أبها 22 16
تبوك 39 23
بريدة 40 24
حائل 38 22
الباحة 24 18
المدينة العظمى الصغرى
عرعر 39 26
سكاكا 39 26
جازان 37 29
نجران 28 21
وادي الدواسر 39 26
شرورة 36 25
طريف 35 23
الطائف 28 19
القنفذة 37 28
ينبع 38 26
المدينة العظمى الصغرى
العلا 39 26
الأحساء 41 26
حفر الباطن 42 25
بيشة 33 21
الوجه 36 26
رفحاء 41 25
القريات 35 22



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