اسم الفنان الأردني عمر عبداللات يثير الجدل وهذه طريقة نطقه

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عمر عبداللات اسم غريب حين يقع على مسامعك للمرة الأولى، لكن في الحقيقة هو بعيد كل البعد عن اللات والعزى أصنام الجاهلية التي قضى عليها الإسلام.

وتعرض الفنان الأردني عمر عبداللات للكثير من الحرج بسبب خطأ البعض في نطق اسمه، حيث يتم النطق بترقيق اللام، لكن الصحيح أن يتم قراءته بتفخيم اللام كما في اسم عبدالله.

وقال عمر عبداللات خلال استضافته في مجموعة إنسان أمس: إن معظم القبائل والعشائر في الأردن تنتهي بحرف ألف وتاء مفتوحة في إشارة الجمع مثل غنيمات، الحويظات، نعيمات.. إلخ.

وأشار الفنان الأردني إلى أن هذه الطريقة في التسمية مألوفة ودارجة في الأردن، وليس لها علاقة بالأصنام.

والمعروف أن عمر عبداللات هو ملحن ومغنٍّ أردني اسمه الكامل، عمر حسين العبداللات.

ولد عمر عبداللات في منطقة ماركا الشمالية، وأمضى معظم سنين حياته فيها، بدأ يغني منذ كان في التاسعة من عمره في الحفلات والمناسبات وتعلم العزف على العود ليغني الأغاني التراثية الأردنية، وأغاني باللون الخليجي، وتمسك بطموحه الفني للوصول إلى مستوى فني رفيع.

أطلق عمر العبداللات أغنية للوطن، وهي من أول أغانيه التي كانت سبب ما في شهرته وهي (هاشمي هاشمي وأنا أشهد)، في عهد الملك الحسين بن طلال، ومن بعدها شارك مع فرقة معان الشعبية، وهي من أكثر الفرق الشعبية في وقتها، وأطلق أغنية في بداية التسعينيات بعنوان “يا سعد”.

طلع الفنان الأردني عمر عبداللات من الرواف من بريده 😂😂 pic.twitter.com/XManY95Uel — سليمان الجربوع (@AljarboSulaiman) May 25, 2019

أصدر أكثر من ألبوم وطني وعاطفي، حيث إنه غنى أغاني أردنية أمثال: “جيشنا جيش الوطن”، وأغنية “غز البيارق”، وأغنية “جيش الأبطال”، و”كيف الهمة”، وغنى للشعب المناضل في فلسطين أيام ظروف غزة أغنية “قادم قادم”، كما غنى أغنية قدس الأوطان “إحنا فلسطينية”.

وشارك العبداللات في أكثر من أوبريت، من أبرزهم: “الحلم العربي”، “بغداد لا تتألمي”، “الضمير العربي”، “صوت السلام”، وشارك في العديد من المهرجانات على المستوى المحلي والعربي.