الأخضر أكثر المنتخبات العربية مشاركة في المونديال

المواطن - مروة نبيل

تترقب الجماهير مشاركة المنتخب السعودي تحت 20 عامًا في نهائيات بطولة كأس العالم 2019 التي تحتضنها بولندا، خلال الفترة من 23 مايو الجاري وحتى 15 من شهر يونيو المقبل.

وتُعتبر السعودية هي أكثر الدول العربية مشاركة في نهائيات مونديال الشباب بـ9 مرات، كانت المرة الأولى عام 1985 والتي استضافها الاتحاد السوفيتي، كما شارك الأخضر في مونديال تشيلي 1987.

وشارك المنتخب السعودي للشباب في كأس العالم 1989 باعتباره المستضيف للبطولة، ولعب في مونديال عام 1993 الذي أُقيم في أستراليا، وتأهل الأخضر إلى نهائيات البطولة التي أُقيمت في نيجيريا عام 1999.

وتأهل الأخضر الشاب إلى نهائيات بطولة كأس العالم في الإمارات عام 2003، وشارك في المونديال الذي أُقيم في كولومبيا عام 2011، ونجح في التأهل إلى منافسات دور الـ16.

ونجح المنتخب السعودي للشباب في المشاركة بمونديال 2017 الذي أُقيم في كوريا الجنوبية، وتأهل إلى منافسات دور الـ16، ويُشارك الأخضر في كأس العالم 2019 بعد تحقيقه لقب كأس آسيا في إندونيسيا نوفمبر الماضي.