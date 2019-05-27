الأخضر الشاب يدفع ثمن أخطاء اتحاد القدم

المواطن - محمد سمعه

يُواصل المنتخب السعودي تحت 20 عامًا لكرة القدم بقيادة خالد العطوي تحضيراته بشكل قوي وذلك استعدادًا لخوض مباراة منتخب مالي غدًا في الجولة الثانية من مرحلة دور المجموعات في بطولة كأس العالم تحت 20 عامًا في بولندا.

مشكلات أعاقت إعداد الأخضر

وقبل انطلاق البطولة كان المنتخب السعودي واجه العديد من المشكلات أثناء المعسكر التحضيري لمونديال بولندا، أبرزها عدم انتظام بعض الحصص التدريبية وبعض المعسكرات بسبب عدم موافقة معظم الأندية على إرسال لاعبيها لحضور المعسكر.

وفي هذا الشأن تحدث الناقد الرياضي محمد الصدعان قائلًا: الأخضر الشاب فقد محطات مهمة في مراحل الإعداد، ووقف الاتحاد السعودي موقف المتفرج أمام رغبات الأندية.

ولم يتحرك اتحاد القدم لمعاقبة الأندية والتي منعت لاعبيها من الانضمام لمعسكر الأخضر تحت 20 عامًأ، كما أن المدرب خالد العطوي اضطر في بعض الأوقات لإلغاء معسكر الأخضر بسبب وجود 11 لاعب في إحدى المعسكرات مع عدم انضمام 14 لاعبًا بسبب رفض أنديتهم الانضمام لمعسكر المنتخب السعودي.

ويُذكر أن المنتخب السعودي سيركز فقط على تحقيق الفوز على منتخب مالي، من أجل إنعاش آماله في العبور لدور ثمن النهائي في بطولة كأس العالم للشباب.

خسر المنتخب السعودي من نظيره الفرنسي أول أمس بثنائية دون رد في الجولة الأولى، وسيختتم الأخضر مباريات دور المجموعات، بمواجهة منتخب بنما يوم الجمعة المقبل في الجولة الثالثة.

#محمد_الصدعان:#الأخضر الشاب فقد محطات مهمة في مراحل الإعداد ، ووقف الاتحاد السعودي موقف المتفرج أمام رغبات الأندية ، ومنتخب #مالي لن يكون سهلًا#كورة_روتانا #السعودية_فرنسا pic.twitter.com/bmI7ZiCJvh — برنامج كورة (@korarotana) May 26, 2019