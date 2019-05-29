الأخضر .. والحسابات المعقدة في المونديال

المواطن - مروة نبيل

عقّد المنتخب السعودي للشباب موقفه من التأهل إلى منافسات ثمن نهائي بطولة كأس العالم تحت 20 عامًا المُقامة حاليًا في بولندا، وذلك بعد خسارته في أول جولتين.

الأخضر في المونديال

واستعد الأخضر الشاب جيدًا لمنافسات مونديال بولندا، ولكنه خسر أمام فرنسا في الجولة الأولى بهدفين دون رد، لتأمل الجماهير أن يعوض المنتخب السعودي هزيمته وحصد نقاط مالي في ثاني جولات كأس العالم تحت 20 عامًا.

وقدّم الأخضر أداء مميزًا ضد مالي، وتمكّن من التقدم ثلاث مرات، إلا أنه خسر برباعية في الوقت القاتل، ليصبح أمله في التأهل إلى الدور التالي ضعيفًا للغاية.

فرصة الأخضر في التأهل

ويسعى الأخضر لتحقيق الفوز في مباراة بنما الأخيرة، أملًا في التأهل كأفضل أربعة منتخبات في المركز الثالث، ولكن عليه انتظار نتائج مواجهات المجموعات الأخرى.

وتملك 3 منتخبات ثلاث نقاط بعد نهاية منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في المونديال البولندي، وهم كولومبيا، أمريكا والبرتغال، فيما حصد منتخبان نقطة واحدة، وهم بنما والإكوادور.

ترتيب مجموعة الأخضر المونديالية

ويتصدر المنتخب الفرنسي الشاب ترتيب مجموعته برصيد 6 نقاط، وضمن التأهل رسميًا إلى دور الـ16، يليه مالي برصيد 4 نقاط، ثم بنما بنقطة واحدة، ويتذيل الأخضر الترتيب بدون نقاط.